В Японии выбрали главный иероглиф уходящего года

В Японии иероглифом года стал символ "битва", его выбрали в ходе ежегодного конкурса, проводимого Ассоциацией проверки иероглифической грамотности. Традиционно настоятель буддистского храма Киёмидзу вышел к публике и начертил знак. Церемонию транслировали японские СМИ.

В Японии выбрали иероглиф года. Видео © Twitter / NHK

Ранее Ассоциация провела голосование, японцы отправляли свои предложения на роль иероглифа-лидера по почте. Итоги конкурса держались в строжайшем секрете. Сегодня были оглашены результаты, для начертания "победителя" по обычаю использовалась кисть диаметром четыре с половиной сантиметра, которую специально изготовили в префектуре Хиросима из хвоста белой лошади.

Символ "битва" указывает на то, что в этом году продолжалась борьба с ковидом, начались военные действия на Украине, а японской сборной пришлось побороться за выход в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Всего за время голосования Ассоциация получила свыше 220 тысяч открыток от жителей страны, иероглиф-лидер набрал 18 тысяч голосов.