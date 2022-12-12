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12 декабря, 07:48

В Японии выбрали главный иероглиф уходящего года

В Японии символом года стал иероглиф "битва"

В Японии иероглифом года стал символ "битва", его выбрали в ходе ежегодного конкурса, проводимого Ассоциацией проверки иероглифической грамотности. Традиционно настоятель буддистского храма Киёмидзу вышел к публике и начертил знак. Церемонию транслировали японские СМИ.

В Японии выбрали иероглиф года. Видео © Twitter / NHK

Ранее Ассоциация провела голосование, японцы отправляли свои предложения на роль иероглифа-лидера по почте. Итоги конкурса держались в строжайшем секрете. Сегодня были оглашены результаты, для начертания "победителя" по обычаю использовалась кисть диаметром четыре с половиной сантиметра, которую специально изготовили в префектуре Хиросима из хвоста белой лошади.

Символ "битва" указывает на то, что в этом году продолжалась борьба с ковидом, начались военные действия на Украине, а японской сборной пришлось побороться за выход в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Всего за время голосования Ассоциация получила свыше 220 тысяч открыток от жителей страны, иероглиф-лидер набрал 18 тысяч голосов.

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Ранее сообщалось, что читатели японского издания NHK обрушились с критикой на премьер-министра Фумио Кисиду после его решения увеличить оборонный бюджет. Он дал указание поднять сумму этих расходов до 43 триллионов иен (318 миллиардов долларов), а также призвал политиков и народ понять, что выплатой повышенных налогов японцы "выполняют свой долг перед будущими поколениями".

Обложка ©

Twitter / NHK

Татьяна Миссуми
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