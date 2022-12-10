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10 декабря, 07:07

Япония в новой Стратегии безопасности выделила РФ как "вызывающую опасения"

Asahi: Япония в новой Стратегии безопасности назовёт РФ вызывающей серьёзные опасения

Обновлённая Стратегия национальной безопасности Японии выделяет Россию как страну, "вызывающую серьёзные опасения". Об этом пишет газета Asahi со ссылкой на источники в правительственных кругах.

До конца года Кабмину Японии необходимо представить три документа: Стратегию национальной безопасности, Нормы Программы национальной обороны и Среднесрочную программу обороны. При этом в правящей партии Японии также бытует мнение, что действия РФ необходимо считать "угрозой".

В Кремле заявили, что мирные переговоры с Японией в нынешних условиях невозможны

В Кремле заявили, что мирные переговоры с Японией в нынешних условиях невозможны

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио в нынешних условиях не видит предпосылок для заключения мирного договора с Москвой, и указал, что отношения двух стран в настоящий момент остаются сложными.

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shutterstock

Артур Белкин

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