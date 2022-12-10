Япония в новой Стратегии безопасности выделила РФ как "вызывающую опасения"

Обновлённая Стратегия национальной безопасности Японии выделяет Россию как страну, "вызывающую серьёзные опасения". Об этом пишет газета Asahi со ссылкой на источники в правительственных кругах.

До конца года Кабмину Японии необходимо представить три документа: Стратегию национальной безопасности, Нормы Программы национальной обороны и Среднесрочную программу обороны. При этом в правящей партии Японии также бытует мнение, что действия РФ необходимо считать "угрозой".