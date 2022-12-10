Во время тушения огня в усадьбе в центре Москвы пострадал пожарный

Пожарный пострадал во время тушения огня в здании усадьбы Лопухиных в центре Москвы — в Малом Знаменском переулке. Об этом Лайфу сообщили источники.

Пожарные тушат огонь в усадьбе конца XVII века в центре Москвы. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

При тушении обрушилось многоэтажное перекрытие на втором этаже здания, под развалившуюся конструкцию попал человек. Спасатели уже нашли его. Пострадавшим оказался старший пожарный 33-ПЧ, прапорщик внутренней службы. Его доставили в ГКБ № 1 имени Пирогова с предварительным диагнозом "перелом двух рёбер, ушиб колена".

В настоящий момент площадь пожара в усадьбе возросла до 50 квадратных метров, а обрушения — 40 квадратных метров. Установление всех обстоятельств и причин возгорания в здании контролирует Хамовническая межрайонная прокуратура.