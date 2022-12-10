Во время тушения огня в усадьбе в центре Москвы пострадал пожарный
Пожарный пострадал во время тушения огня в здании усадьбы Лопухиных в центре Москвы — в Малом Знаменском переулке. Об этом Лайфу сообщили источники.
Пожарные тушат огонь в усадьбе конца XVII века в центре Москвы. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы
При тушении обрушилось многоэтажное перекрытие на втором этаже здания, под развалившуюся конструкцию попал человек. Спасатели уже нашли его. Пострадавшим оказался старший пожарный 33-ПЧ, прапорщик внутренней службы. Его доставили в ГКБ № 1 имени Пирогова с предварительным диагнозом "перелом двух рёбер, ушиб колена".
В настоящий момент площадь пожара в усадьбе возросла до 50 квадратных метров, а обрушения — 40 квадратных метров. Установление всех обстоятельств и причин возгорания в здании контролирует Хамовническая межрайонная прокуратура.
Ранее сообщалось, что в центре Москвы загорелась усадьба конца XVII века. По информации Лайфа, речь шла о городской усадьбе Лопухиных. Площадь возгорания перекрытий между вторым этажом и чердаком составила 10 квадратных метров.
Telegram / Прокуратура Москвы