"Нареканий к нему не было": Вдова погибшего в ТЦ "Мега Химки" охранника рассказала о супруге

Охранник по имени Сергей, который работал в гипермаркете OBI в ТЦ "Мега Химки" и погиб при пожаре, не пил, не курил и никогда не жаловался. Об этом рассказала его супруга Валентина в беседе с телеканалом "360".

"Мы с ним вчера общались. Всё было, как обычно. Он уже давно в OBI работал, нареканий по нему [со стороны руководства] никогда не было", — поделилась женщина.