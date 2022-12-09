"Нареканий к нему не было": Вдова погибшего в ТЦ "Мега Химки" охранника рассказала о супруге
Жена погибшего охранника OBI в "Мега Химках": Мой муж не курил и никогда не жаловался
Охранник по имени Сергей, который работал в гипермаркете OBI в ТЦ "Мега Химки" и погиб при пожаре, не пил, не курил и никогда не жаловался. Об этом рассказала его супруга Валентина в беседе с телеканалом "360".
"Мы с ним вчера общались. Всё было, как обычно. Он уже давно в OBI работал, нареканий по нему [со стороны руководства] никогда не было", — поделилась женщина.
Она также отметила, что Сергей однажды говорил про отсутствие обогрева на работе, но руководство торгового центра пообещало решить вопрос с температурой в служебных помещениях. Кроме того, вместе с погибшим трудился и его брат. У Сергея остались два сына. Причём одному из них позвонили из Администрации Химок и попросили выехать на место пожара по вопросу, связанному с оказанием помощи, рассказала Валентина.
Напомним, сегодня в Москве со взрывами загорелся торговый центр "Мега Химки". Начало возгорания попало на видео. Изначально площадь пожара составляла семь тысяч квадратов, однако затем, по некоторым данным, возросла до 18 тысяч квадратных метров. Сообщалось, что причиной возгорания могло стать нарушение техники безопасности при сварочных работах. Известно как минимум об одном погибшем, это был охранник OBI, его тело нашли на улице с пробитой головой.
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