Последняя пожарная проверка в "Меге Химки" проходила на минувшей неделе

По его словам, такие проверки проводились систематически. В последний раз осматривались датчики пожарной безопасности. Сафронов также рассказал, что на момент возгорания сотрудников "Шоколадницы" в здании торгового центра не было, а сама кофейня не пострадала. Персонал сейчас трудится в других точках заведения, а вот когда им разрешат вернуться в "Мегу Химки", пока не известно.