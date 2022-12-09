Последняя пожарная проверка в "Меге Химки" проходила на минувшей неделе
Директор "Шоколадницы" в "Меге Химки": Последняя пожарная проверка была на прошлой неделе
Последняя пожарная проверка в торговом центре "Мега Химки" проводилась на прошлой неделе. Об этом Лайфу рассказал территориальный директор кафе "Шоколадница Химки" Михаил Сафронов.
По его словам, такие проверки проводились систематически. В последний раз осматривались датчики пожарной безопасности. Сафронов также рассказал, что на момент возгорания сотрудников "Шоколадницы" в здании торгового центра не было, а сама кофейня не пострадала. Персонал сейчас трудится в других точках заведения, а вот когда им разрешат вернуться в "Мегу Химки", пока не известно.
Напомним, сегодня в Москве со взрывами загорелся торговый центр "Мега Химки". Начало возгорания попало на видео. Изначально площадь пожара составляла семь тысяч квадратов, однако затем, по некоторым данным, возросла до 18 тысяч квадратных метров. Сообщалось, что причиной возгорания могло стать нарушение техники безопасности при сварочных работах. Известно как минимум об одном погибшем, это сотрудник магазина.
LIFE