Эксклюзив: Как взлетел на воздух ТЦ "Мега Химки". Видео взрывов и пожара

Ущерб от пожара в ТЦ "Мега Химки" оценили в рекордную сумму — 20–30 миллиардов рублей. Как нам сообщили во Всероссийском союзе страховщиков, предварительно, объекты были застрахованы. Сейчас уточняются детали. Основная версия случившегося на данный момент — нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ. В ноябре прошлого года в OBI во время пожарной проверки обнаружили 50 нарушений.