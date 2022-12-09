Эксклюзив: Как взлетел на воздух ТЦ "Мега Химки". Видео взрывов и пожара
Лайф публикует видео взрывов и пожара в ТЦ "Мега Химки"
Ущерб от пожара в ТЦ "Мега Химки" оценили в рекордную сумму — 20–30 миллиардов рублей. Как нам сообщили во Всероссийском союзе страховщиков, предварительно, объекты были застрахованы. Сейчас уточняются детали. Основная версия случившегося на данный момент — нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ. В ноябре прошлого года в OBI во время пожарной проверки обнаружили 50 нарушений.
Эксклюзив: Как взлетел на воздух ТЦ "Мега Химки". Видео © SHOT
По факту пожара возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На данный момент известно об одном погибшем, информация о пострадавших ещё уточняется.
Напомним, сегодня в Москве со взрывами загорелся торговый центр "Мега Химки". Начало возгорания попало на видео. Изначально площадь пожара составляла семь тысяч квадратов, однако затем, по некоторым данным, возросла до 18 тысяч квадратных метров. Сообщалось, что причиной возгорания могло стать нарушение техники безопасности при сварочных работах. Известно как минимум об одном погибшем, это сотрудник магазина.
SHOT