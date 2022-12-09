СК подтвердил причину пожара в ТЦ "Мега Химки"
СК назвал причиной пожара в ТЦ "Мега Химки" нарушения при сварке
Причиной масштабного пожара в гипермаркете OBI в ТЦ "Мега Химки", площадь которого составила 17 тысяч квадратных метров, стало нарушение безопасности при сварочных работах. Об этом сообщает ГСУ СК по Московской области.
"Следствием предварительно установлено, что в торговом центре осуществлялись сварочные работы, не отвечающие требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей, что привело к возгоранию гипермаркета площадью более 17 тысяч квадратных метров, в результате которого погиб охранник", — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
Сейчас на месте ЧП работает штаб из сотрудников Следственного комитета, МВД и МЧС.
Напомним, ранним утром 9 декабря в Москве со взрывами загорелся торговый центр "Мега Химки". Изначально площадь пожара составляла семь тысяч квадратов, однако затем возросла до 17 тысяч. Известно как минимум об одном погибшем. Ранее прокурор Московской области Сергей Забатурин назвал версию поджога наименее вероятной. Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб от пожара в ТЦ "Мега Химки" в сумму от 20 до 30 миллиардов рублей.
LIFE