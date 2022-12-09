СК подтвердил причину пожара в ТЦ "Мега Химки"

Причиной масштабного пожара в гипермаркете OBI в ТЦ "Мега Химки", площадь которого составила 17 тысяч квадратных метров, стало нарушение безопасности при сварочных работах. Об этом сообщает ГСУ СК по Московской области.

"Следствием предварительно установлено, что в торговом центре осуществлялись сварочные работы, не отвечающие требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей, что привело к возгоранию гипермаркета площадью более 17 тысяч квадратных метров, в результате которого погиб охранник", — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.