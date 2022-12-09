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9 декабря, 08:15

ЦБ выступил за постепенное сворачивание программы льготной ипотеки

Центральный банк РФ выступает за постепенное сворачивание программы льготной ипотеки, поскольку строительная отрасль подсела на неё "как на иглу". Об этом в ходе онлайн-конференции для застройщиков заявил заместитель директора департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Руслан Булатов.

"Наша позиция всегда обозначалась, что мы против любых программ субсидирования. В целом любая программа субсидирования искажает цены, она создает дисбаланс в долгосрочной перспективе. Нам понравилась льготная ипотека тогда, когда она была запущена, — в пандемию", — заметил Булатов.

По его словам, на фоне введения льготной ипотеки произошёл сильный дисбаланс цен между первичным и вторичным жильём, потому ЦБ выступает за постепенное сворачивание программы.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Артур Белкин

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