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9 декабря, 08:54

Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днём Героев Отечества

Космонавты Прокопьев, Петелин и Кикина поздравили россиян с Днём Героев Отечества

Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина поздравили всех жителей страны с Днём Героев Отечества, который отмечается 9 декабря. Соответствующее видео распространила пресс-служба "Роскосмоса".

Космонавты Прокофьев, Петелин и Кикина поздравили россиян с Днём Героев Отечества. Видео © "Роскосмос"

"Сегодня чествуем всех Героев Советского Союза, Героев РФ, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. В этот день мы отдаём дань уважения и почтения подвигам, совершёнными героями прошлого и настоящего. Мы свято чтим память отцов и дедов, совершивших героические поступки во имя счастья будущих поколений", — отметил Прокопьев.

По словам Анны Кикиной, стать героем может каждый из нас, хотя это очень непросто. Настоящий герой — это призвание и неиссякаемая любовь к людям, уверена космонавт. От подвигов героев зависит то, какой будет жизнь на планете и насколько она будет справедлива, уверен Петелин.

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Обложка ©

"Роскосмос"

Артур Белкин
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