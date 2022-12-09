Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днём Героев Отечества
Космонавты Прокопьев, Петелин и Кикина поздравили россиян с Днём Героев Отечества
Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина поздравили всех жителей страны с Днём Героев Отечества, который отмечается 9 декабря. Соответствующее видео распространила пресс-служба "Роскосмоса".
Космонавты Прокофьев, Петелин и Кикина поздравили россиян с Днём Героев Отечества. Видео © "Роскосмос"
"Сегодня чествуем всех Героев Советского Союза, Героев РФ, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. В этот день мы отдаём дань уважения и почтения подвигам, совершёнными героями прошлого и настоящего. Мы свято чтим память отцов и дедов, совершивших героические поступки во имя счастья будущих поколений", — отметил Прокопьев.
По словам Анны Кикиной, стать героем может каждый из нас, хотя это очень непросто. Настоящий герой — это призвание и неиссякаемая любовь к людям, уверена космонавт. От подвигов героев зависит то, какой будет жизнь на планете и насколько она будет справедлива, уверен Петелин.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что каждый боец в зоне специальной военной операции является героем как для всех россиян, так и лично для него самого.
"Роскосмос"