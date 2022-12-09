В Магадане спасли девочку, с головой провалившуюся в гигантский сугроб
В Магадане спасатели помогли девочке, которая провалилась под снег
Обложка © ГУ МЧС России по Магаданской области
В Магадане десятилетняя девочка провалилась под снег и не смогла выбраться самостоятельно. Ей помогли спасатели. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
Инцидент произошёл сегодня, в пятницу, девочка провалилась в пустое пространство между закрытым колодцем теплотрассы и шапкой снега. Её подруга позвонила в МЧС.
"При попытке выбраться самостоятельно девочка только ещё сильнее закопалась. Подоспевшие вовремя спасатели аккуратно разгребли снег вокруг ребёнка и достали его. Медицинская помощь девочке не потребовалась", — указали в ведомстве.
Ранее Лайф писал о том, что в Магадане восьмилетний мальчик погиб после схода снега с крыши детского сада.