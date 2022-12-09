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9 декабря, 08:46

В Магадане спасли девочку, с головой провалившуюся в гигантский сугроб

В Магадане спасатели помогли девочке, которая провалилась под снег

<p>Обложка © <a href="https://49.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4901215" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС России по Магаданской области</a></p>

Обложка © ГУ МЧС России по Магаданской области

В Магадане десятилетняя девочка провалилась под снег и не смогла выбраться самостоятельно. Ей помогли спасатели. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Инцидент произошёл сегодня, в пятницу, девочка провалилась в пустое пространство между закрытым колодцем теплотрассы и шапкой снега. Её подруга позвонила в МЧС.

"При попытке выбраться самостоятельно девочка только ещё сильнее закопалась. Подоспевшие вовремя спасатели аккуратно разгребли снег вокруг ребёнка и достали его. Медицинская помощь девочке не потребовалась", — указали в ведомстве.

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Ранее Лайф писал о том, что в Магадане восьмилетний мальчик погиб после схода снега с крыши детского сада.

Илья Суриков

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