В Магадане спасли девочку, с головой провалившуюся в гигантский сугроб

В Магадане десятилетняя девочка провалилась под снег и не смогла выбраться самостоятельно. Ей помогли спасатели. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Инцидент произошёл сегодня, в пятницу, девочка провалилась в пустое пространство между закрытым колодцем теплотрассы и шапкой снега. Её подруга позвонила в МЧС.

"При попытке выбраться самостоятельно девочка только ещё сильнее закопалась. Подоспевшие вовремя спасатели аккуратно разгребли снег вокруг ребёнка и достали его. Медицинская помощь девочке не потребовалась", — указали в ведомстве.