Медведев: В России много Героев с большой буквы, а в Европе и США таких больше нет

В России много Героев с большой буквы, ими гордятся, их помнят и берут с них пример, а в Европе и США таких людей больше нет. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, поздравляя россиян с Днём Героев Отечества.

"Герой — это человек, готовый пожертвовать собой ради своего Отечества, защищая нуждающихся в помощи людей. У нас много Героев с большой буквы.... А вот в тусклой, свихнувшейся от интеллектуального вырождения Европе и разжиревших от бесконечного печатания долларов, но больных деменцией США таких больше нет", — написал Медведев в телеграм-канале.

Поэтому Россия сильнее и поэтому Россия победит, добавил он.