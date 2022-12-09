Медведев: В России много Героев с большой буквы, а в Европе и США таких больше нет
В России много Героев с большой буквы, ими гордятся, их помнят и берут с них пример, а в Европе и США таких людей больше нет. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, поздравляя россиян с Днём Героев Отечества.
"Герой — это человек, готовый пожертвовать собой ради своего Отечества, защищая нуждающихся в помощи людей. У нас много Героев с большой буквы.... А вот в тусклой, свихнувшейся от интеллектуального вырождения Европе и разжиревших от бесконечного печатания долларов, но больных деменцией США таких больше нет", — написал Медведев в телеграм-канале.
Поэтому Россия сильнее и поэтому Россия победит, добавил он.
А накануне президент РФ Владимир Путин наградил военнослужащих медалями "Золотая Звезда", отметив, что каждый боец в зоне специальной военной операции является героем как для всех россиян, так и для него лично.
ТАСС / Екатерина Штукина / POOL