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9 декабря, 08:43

Медведев: В России много Героев с большой буквы, а в Европе и США таких больше нет

В России много Героев с большой буквы, ими гордятся, их помнят и берут с них пример, а в Европе и США таких людей больше нет. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, поздравляя россиян с Днём Героев Отечества.

"Герой это человек, готовый пожертвовать собой ради своего Отечества, защищая нуждающихся в помощи людей. У нас много Героев с большой буквы.... А вот в тусклой, свихнувшейся от интеллектуального вырождения Европе и разжиревших от бесконечного печатания долларов, но больных деменцией США таких больше нет", написал Медведев в телеграм-канале.

Поэтому Россия сильнее и поэтому Россия победит, добавил он.

Россияне назвали героями нашего времени участников СВО и простых работяг

Россияне назвали героями нашего времени участников СВО и простых работяг

А накануне президент РФ Владимир Путин наградил военнослужащих медалями "Золотая Звезда", отметив, что каждый боец в зоне специальной военной операции является героем как для всех россиян, так и для него лично.

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ТАСС / Екатерина Штукина / POOL

Александра Вишнякова

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