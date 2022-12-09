Путин: Конфликтный потенциал в мире растёт из-за попыток Запада сохранить доминирование

В мире увеличивается конфликтный потенциал из-за попыток Запада сохранить доминирование. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе видеообращения к участникам встречи глав минобороны государств – членов ШОС и СНГ.

"Конфликтный потенциал в мире растёт, и это прямое следствие попыток некоторых элит Запада любыми средствами сохранить своё политическое, экономическое, финансовое, военное и идеологическое доминирование", — сказал он.

Российский лидер уверен, что западные элиты сознательно идут на умножение хаоса и обострение международной обстановки.