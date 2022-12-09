Россияне рассказали, какие товары и услуги за неделю подорожали сильнее всего

За минувшую неделю россияне чаще всего говорили о росте цен на продукты питания, лекарства и различные услуги. Такие данные публикует фонд "Общественное мнение" (ФОМ).

Чаще всего участники опроса говорили о росте цен на мясо и птицу — 38% граждан, тогда как неделей ранее таковых было 34%. 33% респондентов отмечали рост цен на рыбу и морепродукты, ещё 32% опрошенных отметили увеличение стоимости молока и молочной продукции. Кроме того, россияне отмечали рост цен на яйца, хлеб, сахар, растительное масло и ряд других продуктов.

Существенно увеличилась доля тех, кто за последнюю неделю отмечал рост цен на услуги ЖКХ, — 36% против 23% неделей ранее. Столько же процентов россиян отметили увеличение стоимости лекарств и медикаментов.