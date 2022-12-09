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9 декабря, 08:27

Путин: Запад цинично использует украинский народ как пушечное мясо

Запад фактически превратил Украину в колонию, и сейчас цинично использует народ этой страны как пушечное мясо и таран против России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам встречи глав оборонных ведомств государств — членов ШОС и СНГ.

"На протяжении целого ряда лет Запад беззастенчиво выкачивал и эксплуатировал её ресурсы, поощрял геноцид и террор в Донбассе, фактически превратил эту страну в колонию и сейчас цинично использует украинский народ как пушечное мясо, как таран против России", — отметил российский лидер.

По его словам, снабжение Украины западным оружием и отправка туда наёмников продолжает толкать эту страну на самоубийственный путь.

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А ранее Владимир Путин заявлял, что единственным настоящим гарантом суверенитета Украины могла быть только Россия.

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ТАСС/Михаил Терещенко

Александра Вишнякова

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