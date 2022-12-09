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Регион
Опубликовано 9 декабря 2022, 11:24

Россиянам могут разрешить голосовать на выборах с 16 лет

В Госдуму внесли законопроект о наделении россиян с 16 лет правом голосовать на выборах

Депутаты от фракции ЛДПР внесли в Государственную думу проект закона, в котором говорится о необходимости наделения россиян с 16 лет правом голосовать на выборах. Такое предложение связано с быстрым взрослением подростков. Об этом сообщается в телеграм-канале фракции ЛДПР в Госдуме.

"В связи с тем что в 16 лет люди уже могут создавать и обеспечивать семьи, их нужно наделить правом голосовать на выборах. Такой законопроект разработали и внесли депутаты и сенатор от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким", — указывается в публикации.

По словам депутатов, такое решение повысит честность выборов, ведь количество избирателей увеличится на три миллиона человек, большинство из них будут мотивированы определять будущее страны, уверены авторы законопроекта. К тому же молодёжь посылает в адрес ГД множество соответствующих запросов. Депутат Леонов подчеркнул, что внесение проекта закона приурочено ко Дню Конституции России.

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Ранее в Госдуму внесён законопроект о пожизненном лишении свободы за склонение к диверсии. Предполагается дополнить УК РФ статьями 281.1 "Содействие диверсионной деятельности", 281.2 "Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности" и 281.3 "Организация диверсионного сообщества и участие в нём".

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ТАСС / Роман Соколов

Евгения Колесникова
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