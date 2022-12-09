"Если скажут снять трусы — снимешь": Дневник сотрудника "Л'Этуаль"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 декабря, 08:24

Россиянам могут разрешить голосовать на выборах с 16 лет

В Госдуму внесли законопроект о наделении россиян с 16 лет правом голосовать на выборах

Депутаты от фракции ЛДПР внесли в Государственную думу проект закона, в котором говорится о необходимости наделения россиян в возрасте с 16 лет правом голосовать на выборах. Такое предложение связано с быстрым взрослением подростков. Об этом сообщается в телеграм-канале фракции ЛДПР в Госдуме.

"В связи с тем, что в 16 лет люди уже могут создавать и обеспечивать семьи, их нужно наделить правом голосовать на выборах. Такой законопроект разработали и внесли депутаты и сенатор от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким", — указывается в публикации.

По словам депутатов, такое решение повысит честность выборов, ведь количество избирателей увеличится на три миллиона человек, большинство из них будут мотивированы определять будущее страны, уверены авторы законопроекта. К тому же молодёжь посылает в адрес ГД множество соответствующих запросов. Депутат Леонов подчеркнул, что внесение проекта закона приурочено ко Дню конституции.

В Думу внесли закон о блокировке счетов за финансирование диверсий

В Думу внесли закон о блокировке счетов за финансирование диверсий

Ранее в Госдуму внесён законопроект о пожизненном лишении свободы за склонение к диверсии. Предполагается дополнить УК РФ статьями 281.1 "Содействие диверсионной деятельности", 281.2 "Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности" и 281.3 "Организация диверсионного сообщества и участие в нём".

Обложка ©

ТАСС / Роман Соколов

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров