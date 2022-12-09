Россиянам могут разрешить голосовать на выборах с 16 лет

Депутаты от фракции ЛДПР внесли в Государственную думу проект закона, в котором говорится о необходимости наделения россиян с 16 лет правом голосовать на выборах. Такое предложение связано с быстрым взрослением подростков. Об этом сообщается в телеграм-канале фракции ЛДПР в Госдуме.

"В связи с тем что в 16 лет люди уже могут создавать и обеспечивать семьи, их нужно наделить правом голосовать на выборах. Такой законопроект разработали и внесли депутаты и сенатор от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким", — указывается в публикации.

По словам депутатов, такое решение повысит честность выборов, ведь количество избирателей увеличится на три миллиона человек, большинство из них будут мотивированы определять будущее страны, уверены авторы законопроекта. К тому же молодёжь посылает в адрес ГД множество соответствующих запросов. Депутат Леонов подчеркнул, что внесение проекта закона приурочено ко Дню Конституции России.