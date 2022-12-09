Россияне назвали героями нашего времени участников СВО и простых работяг

Россияне назвали участников специальной военной операции главными героями нашего времени. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на результаты опроса, проведённого изданием ко Дню Героев Отечества. Так, 74% респондентов назвали героями солдат и командиров, принимающих участие в боевых действиях, а на втором месте простые работяги, которые трудятся для страны. Так проголосовали 18% участников опроса.

"Герои — те, кто честно и много трудится на благо своей страны и своей семьи: военные, учителя, врачи, пекари, водители, токари, строители", — приводит мнение своих читателей "Комсомолка".

На третьем месте в списке героев у россиян оказались медики, которые спасали страну во время коронавирусной пандемии. За них свои голоса отдали 5% респондентов. А замкнули "золотую четвёрку" гении науки, изобретатели и учёные, которые развивают современные технологии и трудятся во имя прогресса.