Россияне назвали героями нашего времени участников СВО и простых работяг
Опрос: 74% россиян назвали героями нашего времени солдат и командиров, принимающих участие в специальной военной операции
Россияне назвали участников специальной военной операции главными героями нашего времени. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на результаты опроса, проведённого изданием ко Дню Героев Отечества. Так, 74% респондентов назвали героями солдат и командиров, принимающих участие в боевых действиях, а на втором месте простые работяги, которые трудятся для страны. Так проголосовали 18% участников опроса.
"Герои — те, кто честно и много трудится на благо своей страны и своей семьи: военные, учителя, врачи, пекари, водители, токари, строители", — приводит мнение своих читателей "Комсомолка".
На третьем месте в списке героев у россиян оказались медики, которые спасали страну во время коронавирусной пандемии. За них свои голоса отдали 5% респондентов. А замкнули "золотую четвёрку" гении науки, изобретатели и учёные, которые развивают современные технологии и трудятся во имя прогресса.
Напомним, что буквально месяц назад сервис по поиску высокооплачиваемой работы провёл опрос среди граждан России на тему благородных профессий. Выяснилось, что на первом месте в списке оказались врачи, за которых свои голоса отдали 28% респондентов. Следующими идут учителя (10% голосов) и военнослужащие (9% голосов). Чуть меньше симпатий граждане выразили рабочим и спасателям МЧС — они набрали по 4% голосов. Труд пожарных и дворников благородным считают 3% ответивших, а волонтёров и инженеров — 2%.
ТАСС / Рогулин Дмитрий