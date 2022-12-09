VK открывает в Москве собственную концертную площадку

В декабре в историческом здании на Ленинградском проспекте в Москве откроется первое многофункциональное концертное пространство от VK — VK Stadium. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"На площадке, которая вмещает семь тысяч человек, будут проходить концертные шоу, музыкальные мероприятия и ивенты различных форматов. VK Stadium планирует провести около 100 событий в год", — сообщается в релизе VK.

VK Stadium. Фото © VK

Фотозона в VK Stadium. Фото © VK

В компании добавили, что новая концертная площадка станет местом встречи аудитории "VK Музыки" с музыкантами в офлайн-формате.

"Помимо суперпопулярных артистов, которые будут выступать в VK Stadium, мы будем поддерживать молодых музыкантов, чтобы они могли заявить о себе. VK проводит самый масштабный музыкальный офлайн-фестиваль — VK Fest, который в текущем году посетили более 175 тысяч зрителей, а 23 миллиона пользователей смотрели его в онлайне", — отметил директор музыкальной экосистемы и департамента видеоконтента VK Николай Дуксин.

Для подписчиков "VK Музыки" разработаны отдельные привилегии: fast-track c возможностью быстрого прохода на мероприятие, отдельный гардероб и зона Meet & Greet для общения артистов со зрителями.