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9 декабря, 09:11

Россиянкам рассказали, как часто нужно менять средства для ухода за кожей

Косметолог Савина: Выбрать средства для ухода за кожей "раз и навсегда" не получится

<p>Фото ©<a href="https://unsplash.com/photos/H6ckvcUnRT8" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Unsplash.com / Galina Kondratenko</a></p>

Фото © Unsplash.com / Galina Kondratenko

Чтобы подобрать идеальный уход для вашей кожи, нужно обратиться за консультацией к специалисту, и тогда ваш путь поиска "того самого" средства будет гораздо менее тернистым. Такой совет читателям Лайфа озвучила врач-косметолог "СМ-Косметологии" Анастасия Савина.

Она отметила, что выбрать уход "раз и навсегда" точно не получится.

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"На здоровье нашей кожи влияют многие факторы, и её состояние в каждый период времени может меняться. Соответственно, и уход должен подбираться индивидуально по запросу, который имеется на данный момент", объясняет собеседница Лайфа.

Савина приводит простой пример: если у пациента есть какой-либо дерматоз, то на период лечения его ежедневный уход будет одним, а на момент ремиссии его будет необходимо скорректировать. А если в течение жизни у человека была нормальная кожа и уход был подобран из учётом этого фактора, но после отпуска у него появилась пигментация, соответственно, уход должен быть изменён.

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Ранее косметолог посоветовала россиянкам перейти на более плотные кремы в зимний период. Также следует отказаться от скрабов и пилингов, особенно если кожа склонна к шелушению или же наблюдается повышенная раздражительность.

Ольга Годуненко

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