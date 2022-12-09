Россиянкам рассказали, как часто нужно менять средства для ухода за кожей

Чтобы подобрать идеальный уход для вашей кожи, нужно обратиться за консультацией к специалисту, и тогда ваш путь поиска "того самого" средства будет гораздо менее тернистым. Такой совет читателям Лайфа озвучила врач-косметолог "СМ-Косметологии" Анастасия Савина.

Она отметила, что выбрать уход "раз и навсегда" точно не получится.

"На здоровье нашей кожи влияют многие факторы, и её состояние в каждый период времени может меняться. Соответственно, и уход должен подбираться индивидуально по запросу, который имеется на данный момент", — объясняет собеседница Лайфа.

Савина приводит простой пример: если у пациента есть какой-либо дерматоз, то на период лечения его ежедневный уход будет одним, а на момент ремиссии его будет необходимо скорректировать. А если в течение жизни у человека была нормальная кожа и уход был подобран из учётом этого фактора, но после отпуска у него появилась пигментация, соответственно, уход должен быть изменён.