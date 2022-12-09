Устроивший стрельбу в Новошахтинске принёс извинения полицейскому, которого ранил
Суд арестовал на два месяца устроившего стрельбу по полицейским в Новошахтинске
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону удовлетворил ходатайство следователей и принял решение арестовать подозреваемого по делу о стрельбе по полицейским в Новошахтинске. Об этом сообщает корреспондент Лайфа.
Устроивший стрельбу в Новошахтинске принёс извинения полицейскому, которого ранил. Видео © LIFE
"Рассмотрев ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, <…> суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу по 6 февраля 2023 года включительно", — сказал судья.
В суде обвиняемый признался, что сожалеет о совершённом, и принёс извинения полицейскому, в которого выстрелил. Он также рассказал, что уже интересовался состоянием раненого правоохранителя.
Лайф писал, что в Ростовской области мужчиной в камуфляжной одежде было совершено нападение на сотрудников ОМВД России по Новошахтинску, в результате чего один из правоохранителей получил огнестрельное ранение, а сам преступник скрылся. По всему региону был введён план "Сирена". Позже его задержали на территории заброшенного здания под Новошахтинском.
LIFE