Ленинский районный суд Ростова-на-Дону удовлетворил ходатайство следователей и принял решение арестовать подозреваемого по делу о стрельбе по полицейским в Новошахтинске. Об этом сообщает корреспондент Лайфа.

Устроивший стрельбу в Новошахтинске принёс извинения полицейскому, которого ранил. Видео © LIFE

"Рассмотрев ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, <…> суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу по 6 февраля 2023 года включительно", — сказал судья.