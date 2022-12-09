"Ни дня больничного": Запашный рассказал, как восстанавливается после дерзкой пощёчины от тигра

Известный российский дрессировщик Эдгард Запашный не брал ни одного дня больничного после того, как во время репетиции на него напал тигр, а в такой профессии всегда может быть "неприятный сценарий". Об этом пишет "Петербургский дневник".

"Ни дня не брал себе больничного — уже на следующий день работал в цирке, ближайшие спектакли тоже не отменял", — признался Запашный.

Неделю назад дрессировщику сняли швы на месте раны, где теперь остался шрам. Врачи заметили, что через некоторое время смогут сделать его "поэлегантнее" благодаря специальным лазерным процедурам. Как заметил Запашный, профессия дрессировщика всегда подразумевает риски, о чём он не устаёт рассказывать своим ученикам.

"Я видел своего папу, который работал с хищниками со сломанной ключицей, он был загипсован, но продолжал выходить на манеж. Его ударила лошадь — ему загипсовали всю ногу, но он даже на костылях работал с хищниками. Такие примеры знаю с самого детства. Это трудолюбивая профессия, а трудолюбивые люди знают о трудностях и готовы с ними идти по жизни", — отметил Запашный.