Врач рассказала, когда можно вернуться к занятиям спортом после лазерной коррекции зрения

Врач-офтальмолог центра офтальмологии "Медси" на Солянке Олеся Шушук в беседе с Лайфом рассказала, когда пациентам после лазерной коррекции зрения можно начинать заниматься спортом. Как отметила специалист, длительность реабилитации зависит от выбранного метода оперативного вмешательства и в каждом случае определяется индивидуально.

Так, после хирургической операции LASIK, при которой во время процедуры создаётся роговичный лоскут, лучше отложить занятия спортом минимум на месяц. По словам офтальмолога, физические упражнения в данном случае увеличивают риск развития осложнений. К примеру, даже такая невинная вещь, как вытирание пота с глаз, может вызвать различные инфекции.

"Другие лазерные коррекции, такие как Femto LASIK и SMILE, имеют более короткое время восстановления, а значит, и к спорту вы вернётесь быстрее. При Femto LASIK ограничения накладываются до двух-трёх недель, при SMILE — одна-две недели. Тем не менее необходимо учитывать вид спорта. Для тех, кто занимается йогой или пилатесом, вы можете продолжить занятия через неделю после лечения. Вы также можете возобновить бег трусцой и другие лёгкие физические нагрузки", — пояснила Шушук.

Через месяц после коррекции методом Femto LASIK или SMILE пациент, как правило, уже может заниматься любым видом спорта без каких-либо ограничений, также нет запрета на посещение сауны и парилки. При этом медик отметила, что после любого типа коррекции зрения необходимо подождать 12 недель, прежде чем возобновлять деятельность, при которой глаза будут подвергаться сильному давлению. Это относится к подводному плаванию с аквалангом и прыжкам с парашютом, а также к занятиям, при которых глаза могут сильно травмироваться, например к пейнтболу.

Отдельное внимание наша собеседница обратила на лазерную коррекцию методом фоторефракционной кератэктомии (ФРК). После данной методики следует отказаться от любой физической активности в течение трёх месяцев, далее можно постепенно возвращать только лёгкие нагрузки и плавание. Полноценно восстановиться после ФРК пациент сможет только спустя полгода, резюмировала офтальмолог.