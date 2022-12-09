Врач назвала продукты-помощники в похудении для людей старше 60 лет

Люди старше 60 лет, желающие похудеть, должны отказаться от печенья и пристраститься к овощам. Об этом рассказала диетолог Бланка Гарсиа в беседе с изданием Eat This, Not That.

По словам врача, в первую очередь пожилые люди должны пить больше воды. Гарсиа упомянула исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Nutrition, в котором говорится, что употребление достаточного количества жидкости способствует потере веса и снижению факторов риска ожирения и диабета второго типа. Также для похудения после 60 лет следует исключить из рациона продукты с высокой степенью обработки.

"К пищевым продуктам с высокой степенью обработки относятся расфасованные продукты, замороженные обеды, выпечка, печенье и всё, что содержит ароматизаторы, красители, наполнители и консерванты", — отметила Гарсиа.

Дело в том, что в этих продуктах нет качественных ингредиентов и питательных веществ, способствующих здоровому восстановлению клеток и тканей. При этом они богаты рафинированными углеводами, сахаром и тем, что способствует увеличению веса и дисбалансу питания в организме. В рацион стоит включить овощи, ведь в них содержится множество витаминов, минералов, клетчатки и жидкости.

Диетолог также напомнила о существовании растительного белка, который содержится в чечевице, бобах, гарбанзо, соевых бобах и тофу. Его преимущество в том, что можно увеличить чувство насыщения без употребления лишних калорий. А ещё Гарсиа порекомендовала заменить низкокачественные рафинированные углеводы высококачественными сложными. Они, а также клетчатка содержатся в цельных зёрнах пшеницы.