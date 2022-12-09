Жена Бута заявила, что он вернулся из американской тюрьмы полуживой

Россиянина Виктора Бута, освобождённого из американской тюрьмы, могут госпитализировать из-за плохого самочувствия. Об этом в беседе с Лайфом рассказала его супруга Алла Бут. По её словам, муж нормально не спал трое суток, в том числе из-за перелёта. Кроме того, она напомнила, что Виктор тяжело болел, однако диагноза поставлено не было.

"Человек истощён просто. Он просто полуживой прилетел. Мы вчера ему кучу таблеток дали — то, что мы дома нашли, то, что у нас было. Мы запаслись. Чтобы он хотя бы уснул просто. Он проснётся, когда будем завтра с врачами разбираться. Или госпитализировать его на несколько дней для полного обследования, постановки диагноза, анализов, а потом будем говорить про интервью. Насколько он в состоянии вообще разговаривать", — подчеркнула Алла.

Она отметила, что это не пустые слова, — у мужчины действительно тяжёлое состояние. На здоровье Бута сильно повлияли невылеченные болезни. Собеседница Лайфа также рассказала, что супруг до сих пор не может поверить, что он дома.