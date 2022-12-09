Жена Бута заявила, что он вернулся из американской тюрьмы полуживой
Жена Бута заявила, что её муж после возвращения из США сильно истощён
Россиянина Виктора Бута, освобождённого из американской тюрьмы, могут госпитализировать из-за плохого самочувствия. Об этом в беседе с Лайфом рассказала его супруга Алла Бут. По её словам, муж нормально не спал трое суток, в том числе из-за перелёта. Кроме того, она напомнила, что Виктор тяжело болел, однако диагноза поставлено не было.
"Человек истощён просто. Он просто полуживой прилетел. Мы вчера ему кучу таблеток дали — то, что мы дома нашли, то, что у нас было. Мы запаслись. Чтобы он хотя бы уснул просто. Он проснётся, когда будем завтра с врачами разбираться. Или госпитализировать его на несколько дней для полного обследования, постановки диагноза, анализов, а потом будем говорить про интервью. Насколько он в состоянии вообще разговаривать", — подчеркнула Алла.
Она отметила, что это не пустые слова, — у мужчины действительно тяжёлое состояние. На здоровье Бута сильно повлияли невылеченные болезни. Собеседница Лайфа также рассказала, что супруг до сих пор не может поверить, что он дома.
"Четырнадцать с половиной лет человека дома не было. Для него это какая-то новая реальность. И для нас тоже. <...> Огромное спасибо вам всем за поддержку. Спасибо", — заключила она.
Напомним, накануне, 8 декабря, американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осуждённую в РФ за хранение наркотиков, обменяли на россиянина Виктора Бута. Президент США Джо Байден поговорил с американкой по телефону, после чего заявил, что она возвращается домой, а переговоры с российской стороной назвал напряжёнными. Также стало известно, что обоих обменянных помиловали перед освобождением.
ТАСС / ЦОС ФСБ РФ