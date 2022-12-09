Эрдоган обсудит зерновой кризис с Путиным и Зеленским
Президент Турции Эрдоган планирует созвониться с коллегами из России и с Украины насчёт зерновой сделки
Президент Турции Реджеп Эрдоган планирует провести телефонные переговоры со своими коллегами из России и с Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом политик сообщил журналистам в эфире телекомпании TRT в Стамбуле.
Темой обеих бесед должна стать реализация зерновой сделки.
"В воскресенье планирую поговорить с Путиным по вопросу урегулирования зернового кризиса. Этот же вопрос обсудим с Зеленским", — проинформировал турецкий лидер.
Напомним, что 17 ноября МИД России подтвердил продление зерновой сделки на 120 дней. Ранее об этом заявил президент Турции Эрдоган, а также украинский лидер Зеленский. Текст договора четырёхсторонней зерновой сделки предусматривает автоматическое продление соглашения на 120 дней при отсутствии возражений сторон, таких претензий не прозвучало.
ТАСС / picture-alliance / dpa / Kay Nietfeld