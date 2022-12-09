Эрдоган обсудит зерновой кризис с Путиным и Зеленским

Президент Турции Реджеп Эрдоган планирует провести телефонные переговоры со своими коллегами из России и с Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом политик сообщил журналистам в эфире телекомпании TRT в Стамбуле.

Темой обеих бесед должна стать реализация зерновой сделки.

"В воскресенье планирую поговорить с Путиным по вопросу урегулирования зернового кризиса. Этот же вопрос обсудим с Зеленским", — проинформировал турецкий лидер.