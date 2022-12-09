Мужчина, который открыл стрельбу по полицейским в Новошахтинске, заявил, что принял правоохранителей за украинцев. Об этом он сказал в зале суда, общаясь с журналистами.

Устроивший стрельбу в Новошахтинске заявил, что принял полицейских за украинцев. Видео © LIFE

"Не по форме были, ничего, не в форме, документы не предоставили", — сказал мужчина.