Устроивший стрельбу в Новошахтинске заявил, что принял полицейских за украинцев
Мужчина, который открыл стрельбу по полицейским в Новошахтинске, заявил, что принял правоохранителей за украинцев. Об этом он сказал в зале суда, общаясь с журналистами.
Устроивший стрельбу в Новошахтинске заявил, что принял полицейских за украинцев. Видео © LIFE
"Не по форме были, ничего, не в форме, документы не предоставили", — сказал мужчина.
Кроме того, по словам злоумышленника, он не понял, что пересёк границу. Он отметил, что отстал от товарищей и заблудился.
Напомним, в Ростовской области 6 декабря мужчиной в камуфляжной одежде было совершено нападение на сотрудников ОМВД России по Новошахтинску, в результате чего один из правоохранителей получил огнестрельное ранение, а сам преступник скрылся. По всему региону был введён план "Сирена". Позже его задержали на территории заброшенного здания под Новошахтинском. Сегодня, 9 декабря, суд арестовал подозреваемого на два месяца. Сам мужчина признался, что сожалеет о совершённом, и принёс извинения полицейскому, в которого выстрелил.
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