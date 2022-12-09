Синоптик рассказал, когда в Москву придут крепкие русские морозы

Конец декабря и начало января в Москве будут холоднее обычного, в это время в регион придут настоящие русские морозы. Обь этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"По предварительным прогнозам, последняя декада декабря и начало января в столичном регионе, а также на большей части Русской равнины, будут существенно холоднее нормы аж на 3-5 градусов. Москвичей ждут крепкие русские морозы", — рассказал Тишковец РИА "Новости".

Он напомнил, что средняя температура для Москвы в декабре-январе составляет -10...-13 ночью и -4...-7 днём.