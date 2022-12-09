В работе приложений российских банков произошли сбои

Клиенты двух российских банков — "Альфа-банка" и "Райффайзен банка" — в соцсетях массово жалуются на сложности при входе в мобильные приложения. Причины неполадок пока не известны.

Так, при входе в приложение "Альфа-банка" появляется плашка с надписью: "Попробуйте зайти заново". Также пользователи отмечали, что при попытке запустить приложение "Райффайзен-банка" сервис выдаёт ошибку. При этом сайты вышеупомянутых кредитных организаций работают в обычном режиме.