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9 декабря, 09:55

В работе приложений российских банков произошли сбои

В работе приложений "Альфа-банка" и "Райффайзен банка" произошли сбои

Клиенты двух российских банков — "Альфа-банка" и "Райффайзен банка" — в соцсетях массово жалуются на сложности при входе в мобильные приложения. Причины неполадок пока не известны.

Так, при входе в приложение "Альфа-банка" появляется плашка с надписью: "Попробуйте зайти заново". Также пользователи отмечали, что при попытке запустить приложение "Райффайзен-банка" сервис выдаёт ошибку. При этом сайты вышеупомянутых кредитных организаций работают в обычном режиме.

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Ранее стало известно, что в Казахстане возобновят обслуживание платёжных карт "Мир". В частности, речь идёт о россиянах, мигрировавших в эту страну. Они могут совершать операции, которые обеспечивают жизнедеятельность. Однако работа этих карт останется под особым контролем, чтобы не допустить их использования для обхода санкций против РФ.

Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова

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