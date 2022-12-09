В Казахстане возобновят обслуживание платёжных карт "Мир"

"8 декабря 2022 года регуляторами было получено письмо от Управления по контролю за иностранными активами — подразделения Министерства финансов США (OFAC), в котором американское ведомство разъяснило, что не возражает против использования банковских карт системы "Мир" частными лицами", — говорится в сообщении.

В частности, речь идёт о россиянах, мигрировавших в Казахстан. Они могут совершать операции, которые обеспечивают их жизнедеятельность. Однако работа этих карт останется под особым контролем, чтобы не допустить их использования для обхода санкций против РФ. При этом решение о подключении к системе "Мир" банки в республике будут принимать самостоятельно на основе своих стратегий развития и внутренних систем оценки рисков.