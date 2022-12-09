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9 декабря, 09:22

В Казахстане возобновят обслуживание платёжных карт "Мир"

Банки Казахстана получили разрешение на осуществление операций по картам "Мир"

Казахстанские банки получили разрешение на работу платёжной системы "Мир". Об этом сообщила пресс-служба агентства по регулированию и развитию финансового рынка республики.

"8 декабря 2022 года регуляторами было получено письмо от Управления по контролю за иностранными активами — подразделения Министерства финансов США (OFAC), в котором американское ведомство разъяснило, что не возражает против использования банковских карт системы "Мир" частными лицами", — говорится в сообщении.

В частности, речь идёт о россиянах, мигрировавших в Казахстан. Они могут совершать операции, которые обеспечивают их жизнедеятельность. Однако работа этих карт останется под особым контролем, чтобы не допустить их использования для обхода санкций против РФ. При этом решение о подключении к системе "Мир" банки в республике будут принимать самостоятельно на основе своих стратегий развития и внутренних систем оценки рисков.

Для карт "Мир" в России появится аналог Apple Pay и Google Pay

Для карт "Мир" в России появится аналог Apple Pay и Google Pay

Ранее сообщалось, что около десяти банков Киргизии приостановили обслуживание карт "Мир". Такое решение связано с угрозой вторичных санкций.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук

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