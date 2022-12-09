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9 декабря, 09:16

Более трёх тысяч школьников приняли участие в акции ко Дню Героев Отечества

РДШ поздравило россиян с Днём Героев Отечества

Российское движение школьников (РДШ) в телеграм-канале поздравило жителей страны с Днём Героев Отечества, а более трёх тысяч членов организации приняли участие в акции, приуроченной к празднику.

Более трёх тысяч школьников приняли участие в акции, посвящённой Дню Героев Отечества. Видео © t.me / РДШ — Российское движение школьников

"9 декабря — День Героев Отечества. Это праздник нашей боевой славы, наших ратных традиций и боевой доблести. В этот день мы чествуем Героев РФ, Героев СССР, кавалеров ордена Славы и ордена Святого Георгия", — отметил активист РДШ Лев Тараненко.

Кроме того, активисты РДШ присоединились к акциям "Адресное поздравление героям", где школьники по всей стране говорили приятные слова и поздравляли героев. В формате "Герои повсюду" активисты движения рассказывали о героических поступках обыкновенных людей.

Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днём Героев Отечества

Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днём Героев Отечества

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что каждый боец в зоне специальной военной операции является героем как для всех россиян, так и лично для него самого.

Обложка ©

t.me / РДШ — Российское движение школьников

Артур Белкин
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