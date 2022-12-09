В "Роскачестве" объяснили, почему Telegram надёжнее WhatsApp

Telegram является более безопасным и надёжным мессенджером, чем WhatsApp, поскольку этот сервис лучше защищает конфиденциальность пользователей. Об этом рассказал старший специалист Центра цифровой экспертизы "Роскачества" Сергей Кузьменко.

"Любой человек может связаться с вами в WhatsApp, если знает ваш номер. Настройки приватности не позволяют скрыть телефон, чтобы кто угодно не узнал, есть ли для него учётная запись WhatsApp", — отметил эксперт в беседе с "Газетой.ru".

Кузьменко также подчеркнул, что мошенники зачастую с помощью WhatsApp проверяют, активен ли номер телефона. К примеру, если за ним закреплён аккаунт в мессенджере, то аферисты могут звонить абоненту, представляясь сотрудником службы безопасности какого-нибудь банка. При этом в WhatsApp, как пояснил специалист, есть возможность частично ограничить доступ к личной информации. Для этого в настройках нужно выбрать пункт "Конфиденциальность", затем перейти в раздел "Сведения и Группа" и поставить галочку напротив "Мои контакты". Данная опция позволит избежать добавления в сомнительные группы. Кроме того, личные сведения юзера будут доступны только контактам из его записной книжки, резюмировал эксперт.