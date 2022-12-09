В "Роскачестве" объяснили, почему Telegram надёжнее WhatsApp
Эксперт "Роскачества" Кузьменко: Telegram лучше защищает конфиденциальность, чем WhatsApp
Telegram является более безопасным и надёжным мессенджером, чем WhatsApp, поскольку этот сервис лучше защищает конфиденциальность пользователей. Об этом рассказал старший специалист Центра цифровой экспертизы "Роскачества" Сергей Кузьменко.
"Любой человек может связаться с вами в WhatsApp, если знает ваш номер. Настройки приватности не позволяют скрыть телефон, чтобы кто угодно не узнал, есть ли для него учётная запись WhatsApp", — отметил эксперт в беседе с "Газетой.ru".
Кузьменко также подчеркнул, что мошенники зачастую с помощью WhatsApp проверяют, активен ли номер телефона. К примеру, если за ним закреплён аккаунт в мессенджере, то аферисты могут звонить абоненту, представляясь сотрудником службы безопасности какого-нибудь банка. При этом в WhatsApp, как пояснил специалист, есть возможность частично ограничить доступ к личной информации. Для этого в настройках нужно выбрать пункт "Конфиденциальность", затем перейти в раздел "Сведения и Группа" и поставить галочку напротив "Мои контакты". Данная опция позволит избежать добавления в сомнительные группы. Кроме того, личные сведения юзера будут доступны только контактам из его записной книжки, резюмировал эксперт.
Ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что число подписчиков Telegram Premium перевалило за 1 миллион. По мнению бизнесмена и программиста, этот сервис стал одним из самых успешных примеров программ платной подписки в социальных сетях.
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