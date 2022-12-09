В "Авангарде" рассказали, как продвигаются поиски нового вратаря

Поиски нового вратаря в хоккейную команду "Авангард" продолжаются, однако пока процесс идёт тяжело. Об этом рассказал генеральный менеджер ХК Рашид Хабибулин в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

По его словам, клуб рассматривал кандидатуру игрока "Амура" Евгения Аликина, однако у него есть действующий контракт, который заканчивается только весной. Кроме того, хабаровская команда борется за место в плей-офф, на что у неё есть реальные шансы, потому переход голкипера — очень сложный вопрос.

"Да, у нас была попытка, был диалог. Только кто будет отпускать своего первого номера в такой ситуации? Мы пытаемся и ищем варианты, потому что Стас Галимов получил травму. Но вы и сами знаете, что рынок пуст. Если нам удастся найти хотя бы второго вратаря, то это будет очень неплохо. Однако я не могу сказать: "Вот я пришёл и точно найду вратаря". Это крайне тяжело", — отметил Хабибулин.

Он также добавил, что и на импортном рынке сложно с кандидатами. Клубу постоянно предлагают "непонятных ребят" из ист-коста, чемпионата Словакии. По словам генменеджера, принимать таких игроков — большой риск, поскольку непонятно, чем они смогут помочь команде.