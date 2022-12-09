Назван регион РФ, в котором рабочие получают больше чиновников
KP.RU: В Кировской области рабочие трудовых специальностей получают больше чиновников
В Кировской области рабочие могут получать больше, чем местные чиновники. Нередко это происходит благодаря "чёрным кассам", когда деньги выплачивают в обход налоговой. Об этом пишет kp.ru.
Местные жители рассказали изданию о том, что рабочие на лесопилках, вальщики леса, водители и люди других трудовых специальностей обычно не оформлены официально. Поэтому и доход у них больше. Нередко он превышает даже зарплаты госслужащих.
По данным издания, заместитель главы Афанасьевского района получает около 40 тысяч рублей, а рядовые сотрудники администрации – 25 тысяч. Местные жители говорят, что в лесу люди зарабатывают "в разы больше".
Ранее Лайф писал о том, что президент России Владимир Путин поручил проиндексировать зарплаты бюджетников в январе 2023 года. Также он счёл необходимым выделить помощь нуждающимся регионам для того, чтобы это повышение выплат стало возможным.
ТАСС/Игорь Подгорный