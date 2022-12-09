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9 декабря, 09:55

Власти Омска объяснили, для чего в школьных туалетах появились камеры

Власти Омска заявили, что установленные в школьных туалетах камеры являются муляжами

В омской школе № 55 решили своеобразно избавиться от проблемы вандализма со стороны учеников и установили в туалетах учебного заведения камеры. Однако устройства оказались не настоящими, а лишь муляжами. Об этом РИА "Новости" сообщили в пресс-службе администрации города.

"Перегородки между туалетами ломали сами школьники, причём неоднократно. Их восстановят уже в этом месяце. Оборудование, которое находится в туалете, — это муляж. Имитации камер было решено разместить в туалетах как меры воспитательного воздействия", — отметил собеседник агентства.

В администрации также заметили, что "камеры" были направлены на раковины, однако их уже сняли. Ремонт в уборной обещают завершить к концу текущего года.

СК проверит информацию о скрытой камере в туалете сельской школы в Бурятии

СК проверит информацию о скрытой камере в туалете сельской школы в Бурятии

Ранее Лайф рассказывал, что в раздевалке фитнес-клуба в Москве нашли замаскированные под освежители воздуха камеры. Устройства были изъяты сотрудниками полиции.

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Артур Белкин

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