Власти Омска объяснили, для чего в школьных туалетах появились камеры
Власти Омска заявили, что установленные в школьных туалетах камеры являются муляжами
В омской школе № 55 решили своеобразно избавиться от проблемы вандализма со стороны учеников и установили в туалетах учебного заведения камеры. Однако устройства оказались не настоящими, а лишь муляжами. Об этом РИА "Новости" сообщили в пресс-службе администрации города.
"Перегородки между туалетами ломали сами школьники, причём неоднократно. Их восстановят уже в этом месяце. Оборудование, которое находится в туалете, — это муляж. Имитации камер было решено разместить в туалетах как меры воспитательного воздействия", — отметил собеседник агентства.
В администрации также заметили, что "камеры" были направлены на раковины, однако их уже сняли. Ремонт в уборной обещают завершить к концу текущего года.
Ранее Лайф рассказывал, что в раздевалке фитнес-клуба в Москве нашли замаскированные под освежители воздуха камеры. Устройства были изъяты сотрудниками полиции.