Власти Омска объяснили, для чего в школьных туалетах появились камеры

В омской школе № 55 решили своеобразно избавиться от проблемы вандализма со стороны учеников и установили в туалетах учебного заведения камеры. Однако устройства оказались не настоящими, а лишь муляжами. Об этом РИА "Новости" сообщили в пресс-службе администрации города.

"Перегородки между туалетами ломали сами школьники, причём неоднократно. Их восстановят уже в этом месяце. Оборудование, которое находится в туалете, — это муляж. Имитации камер было решено разместить в туалетах как меры воспитательного воздействия", — отметил собеседник агентства.