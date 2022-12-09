В США спустя 65 лет раскрыли личность мальчика, тело которого нашли в коробке на шоссе
Обложка © ТАСС / АР / Matt Rourke
Полицейские с помощью анализа ДНК установили личность ребёнка, которого 65 лет назад нашли мёртвым в американском штате Пенсильвания. Мальчика звали Джозеф Август Зарелли. Об этом пишет издание New York Post.
По делу есть подозреваемые, однако в полиции пока не раскрывают ни их имён, ни других подробностей расследования. Правоохранители выяснили, что родителей мальчика уже нет в живых, но они нашли его братьев и сестёр.
Останки четырёхлетнего мальчика обнаружили на обочине дороги в городе Филадельфии в 1957 году. Тело лежало в большой коробке и было завёрнуто в одеяло. На нём нашли следы избиений. О пропаже ребёнка никто не сообщал, поэтому полиция не могла выяснить личность погибшего на протяжении более чем 60 лет.
Ранее Лайф рассказывал о том, что на улице в Нью-Йорке обнаружили тело актёра Фрэнка Валлелонги, который снимался в фильме "Зелёная книга", посвящённом истории его отца, Фрэнка Валлелонги – старшего.