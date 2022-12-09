Россиянам рассказали, как выжать максимум из выходных и выйти на работу отдохнувшим

В выходные дни нужно максимально прислушиваться к своему организму, однако сильно лениться или же выбиваться из привычного режима жизни не стоит. Именно в таком случае возвращение на работу получится максимально приятным. Об этом Лайфу рассказала заместитель главного врача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Елена Зяблова.

"Чтобы провести выходные максимально эффективно, надо составить расписание. Так намного ниже риск провести в кровати весь день, думая, чем заняться, из-за чего активность на выходных будет минимальной. А учитывая малоактивный образ жизни у многих людей, это ещё и вредно для организма. Выходные — отличный повод заняться спортом, пойти на прогулку или провести генеральную уборку, во время которой вы также будете активно двигаться", — отметила эксперт.

При этом если же организму необходим пассивный отдых, то не стоит отказывать ему в этом — и лучше просто позволить себе немного полениться. Крайне важно не игнорировать запросы вашего организма. Кроме того, даже на выходных важно соблюдать режим дня и отходить ко сну вовремя. Именно это поможет снизить риски стресса от сбитого графика в нерабочие дни.

"Также старайтесь по возможности не фокусироваться на работе. Это поможет избавиться от тревоги и стресса в связи с тем, что выходные скоро закончатся и начнётся новая рабочая неделя. На выходных важно максимально восстановиться не только физически, но и ментально, поэтому постарайтесь отвлечь себя интересными и приятными занятиями, которые помогут забыть о работе", — добавила Зяблова.