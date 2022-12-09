Путин: Стоимость газа в европейских странах более чем в десять раз выше, чем в ЕАЭС

Стоимость энергоносителей в европейских странах сильно отличается от цен на них в государствах Евразийского экономического союза. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите ЕАЭС.

"Тарифы, цены на энергоносители в странах ЕАЭС кардинально отличаются от соответствующих тарифов наших соседей на Западе. Ну, скажем, разница в ценах на газ в странах ЕАЭС и Евросоюза [отличается] в десять и более раз, не в какие-то проценты, а в десять и более раз", — подчеркнул он.