Суд признал Яшина виновным в распространении фейков о ВС РФ

Мещанский суд Москвы признал бывшего муниципального депутата Илью Яшина* виновным в распространении недостоверной информации о Вооружённых силах России. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала суда.

Суд признал Яши на виновным в распространени и фейков о ВС РФ. Видео © LIFE

"Суд установил, что Яшин И.В. совершил преступление, предусмотренное п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ, совершённое по мотивам политической ненависти")", — зачитала судья Оксана Горюнова текст приговора.

Она отметила, что бывший депутат был осведомлён о проводимой военной операции и осознавал, что распространение фейков о деятельности российских военных вызовет широкий общественный резонанс, и "желал наступления таких последствий". Срок наказания будет известен позднее.