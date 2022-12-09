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9 декабря, 10:53

Суд признал Яшина виновным в распространении фейков о ВС РФ

Мещанский суд Москвы признал бывшего муниципального депутата Илью Яшина* виновным в распространении недостоверной информации о Вооружённых силах России. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала суда.

Суд признал Яшина виновным в распространении фейков о ВС РФ. Видео © LIFE

"Суд установил, что Яшин И.В. совершил преступление, предусмотренное п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ, совершённое по мотивам политической ненависти")", — зачитала судья Оксана Горюнова текст приговора.

Она отметила, что бывший депутат был осведомлён о проводимой военной операции и осознавал, что распространение фейков о деятельности российских военных вызовет широкий общественный резонанс, и "желал наступления таких последствий". Срок наказания будет известен позднее.

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Напомним, о возбуждении уголовного дела в отношении Яшина стало известно 12 июля. Перед этим в квартире блогера в Хамовниках прошёл обыск. Депутату было предъявлено обвинение по делу о фейках о ВС России. 13 июля суд арестовал Яшина.

* Включён в реестр физлиц-иноагентов.

Обложка ©

Скриншот LIFE

Варвара Романова
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