Чуть ли не с крючка снимает: Рыжая плутовка выпросила лакомство у рыбачек под Сахалином

В Сахалинской области дикая лиса пристала к рыбачкам, чтобы те покормили её. Видео появилось в телеграм-канале "Томари — Сахалин. Сегодня лучше, чем вчера".

Рыжая плутовка выпрашивает у рыбачек лакомство. Видео © Telegram / Томари — Сахалин. Сегодня лучше, чем вчера?!

"А рыбы-то хочется! Вот паразитка такая, далеко не уходит, вот лежит, ждёт. Ну иди, там есть рыбка, иди. <...> Проголодалась, что ли? Штук 40, наверное, съела", — сказала автор видео.

Женщины предположили, что лиса хочет наесться на всю зиму. Сама же рыжая хитрюга боязливо подходит за рыбкой, которую ей предлагают. В какой-то момент лиса подбегает к лунке, откуда рыбачка достаёт постоянно лакомство, и пытается понять, как же и ей теперь обогатиться вкуснятиной.