Полиция нашла тело американца, который пропал 10 лет назад и сменил имя

В Соединённых Штатах полицейские нашли тело мужчины, которого не могли найти почти 10 лет. На самом деле же он всё это время проживал в штате Нью-Йорк под новым именем, сообщил телеканал NBC.

Последний раз Роберта Хоугланда видели утром 28 июля 2013 года на заправочной станции городе Ньютаун в штате Коннектикут. На следующий день он не приехал в аэропорт встретить родственника и не пришёл на работу. Полицейские начали выяснять обстоятельства. В ходе поисков они нашли бумажник, лекарства и мобильный телефон Хоугланда в его доме, но следов мужчины не было обнаружено. До сегодняшних дней дело числилось открытым. О его исчезновении писали СМИ и даже рассказали в сериале Investigation Discovery "Исчезнувшие".

"Спустя почти 10 лет тайна его исчезновения наконец-то раскрыта: Хоугланд, по-видимому, переехал в северную часть штата Нью-Йорк и жил под новым именем Ричард Кинг", — говорится в публикации.

Эта тайна шокировала семью Хоугланда, никто не знает, что заставило его пойти на такое. Указывается, что 5 декабря офис шерифа округа Салливан в Нью-Йорке связался с полицией Ньютауна и сообщил об обнаружении мужчины в резиденции в Рок-Хилл, при котором были документы на имя Роберта Хоугланда. На следующий день полицейские Ньютауна подтвердили его личность.

Мужчина умер в возрасте 59 лет. По данным правоохранителей, Хоугланд проживал под другим именем в Салливане примерно с ноября 2013 года. При этом указывается, что криминального аспекта в исчезновении Хоугланда не было.