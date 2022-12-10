Южная Корея предложила ЕС вместе дать ответ США
Министр торговли Южной Кореи предложил ЕС сообща бороться с американским законом IRA
Европейский союз и Южная Корея должны сообща отреагировать на принятый в Америке закон о снижении инфляции (IRA). Об этом в интервью изданию Euractiv заявил министр торговли РК Дукгын Ан.
"Есть огромное пространство для совместной работы ЕС и Кореи, чтобы сделать положения IRA более совместимыми с ВТО и не создавать ненужных проблем стратегически важным частям нашей промышленности", — пояснил Ан.
Министр подчеркнул, что Сеул и Брюссель могут сотрудничать с американской администрацией, чтобы минимизировать "дискриминационное воздействие" закона. Вместе с тем признал, что добиться каких-то изменений в этом вопросе в краткосрочной перспективе — очень сложная задача. Ан добавил, что если Штаты не захотят идти на контакт, придётся искать альтернативу. Глава южнокорейского минторга выступил против принятия в ЕС аналога американского закона, сравнив подобный шаг с открытием ящика Пандоры.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о риске начала новой торговой войны Евросоюза с США из-за этого закона о снижении инфляции. Он даст американским компаниям конкурентное преимущество перед европейскими в то время, когда они и без того находятся в сложном положении.
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