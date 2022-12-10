В МИД РФ не исключили запуска прямых полётов в Грузию

Если появятся нужные предпосылки, Россия может пойти на возобновление прямого авиасообщения с Грузией, а также на либерализацию визового режима. Об этом заявил директор четвёртого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.

"Что касается перспектив возобновления прямого авиасообщения и визовой либерализации в отношении граждан Грузии, то в случае формирования нужных для этого предпосылок — условия в Тбилиси хорошо известны — не исключаем принятия решений на этот счёт", — сказал дипломат в интервью ТАСС.

Он обратил внимание на прогнозы, согласно которым в этом Грузию ожидает ощутимый экономический рост. Дипломат выразил уверенность, что одна из значимых причин — "впечатляющие доходы от въездного туризма, денежных переводов и торговли с Россией".