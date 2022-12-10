В МИД России заявили о попытках Запада открыть "второй фронт" в Грузии

Киев и отдельные страны Запада провокационно призывают Грузию к открытию "второго фронта" против России. Об этом заявил директор четвёртого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар. По его словам, этот факт объясняет императивность постоянных контактов Грузии, Абхазии и Южной Осетии.

"Императивность регулярных контактов официальных представителей Тбилиси, Сухума и Цхинвала становится очевидной на фоне звучащих из Киева и отдельных западных столиц провокационных призывов к властям Грузии открыть "второй фронт" против России в Абхазии и Южной Осетии", — заявил дипломат ТАСС.

Он отметил, что сейчас главными вопросами остаются те, что продвигаются Россией и её союзниками из Абхазии и Южной Осетии и касаются выработки юридически обязывающего соглашения о неприменении Грузией силы против них. Также не решён вопрос делимитации грузино-абхазской и грузино-югоосетинской государственных границ и их последующей демаркации.