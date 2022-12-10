Россиянам дали неочевидный совет, как защититься от свиного гриппа
Нутрициолог Сотникова посоветовала полноценный рацион для профилактики свиного гриппа
Для того чтобы не подхватить свиной грипп, нужно поддерживать микрофлору кишечника, от которой зависит состояние иммунитета. Об этом рассказала сертифицированный health-коуч, нутрициолог Любовь Сотникова. Она отметила, что необходимые элементы для правильной работы кишечника содержатся в костном бульоне, овощах, а также в кисломолочных продуктах.
"Полноценный рацион на постоянной основе может быть профилактикой вирусных заболеваний, включая и свиной грипп. Для работы иммунитета нужны ферменты и пептидные гормоны. Для их формирования требуются аминокислоты, например из костного бульона — так они проще всего усваиваются. Ещё наша полезная кишечная флора любит овощи, зелень, ферментированные продукты: несладкая кисломолочка, квашеная капуста", — рассказала Любовь Сотникова Ura.ru.
Если иммунитет человека пополняется в основном быстрыми углеводами, ему намного сложнее справляться с различными угрозами, подчеркнула она. Преобладание сладкого и мучного в питании подавляет сопротивляемость организма вирусам, так как значительную часть ресурсов он тратит на борьбу с чем-нибудь вроде грибка кандида.
Напомним, уже в 74 регионах России выявили свиной грипп, в том числе в Москве. Как писал Лайф, сейчас в столице орудуют вирусы гриппа А (обычный сезонный) и H1N1 (свиной). В связи с этим министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал россиян носить маски, а врач назвал девять правил, которые помогут уберечься от H1N1. Поскольку не каждый может позволить себе "залечь в берлогу" на весь период эпидемии, легче придерживаться простых рекомендаций.
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