Россиянам дали неочевидный совет, как защититься от свиного гриппа

Для того чтобы не подхватить свиной грипп, нужно поддерживать микрофлору кишечника, от которой зависит состояние иммунитета. Об этом рассказала сертифицированный health-коуч, нутрициолог Любовь Сотникова. Она отметила, что необходимые элементы для правильной работы кишечника содержатся в костном бульоне, овощах, а также в кисломолочных продуктах.

"Полноценный рацион на постоянной основе может быть профилактикой вирусных заболеваний, включая и свиной грипп. Для работы иммунитета нужны ферменты и пептидные гормоны. Для их формирования требуются аминокислоты, например из костного бульона — так они проще всего усваиваются. Ещё наша полезная кишечная флора любит овощи, зелень, ферментированные продукты: несладкая кисломолочка, квашеная капуста", — рассказала Любовь Сотникова Ura.ru.