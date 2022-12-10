В Якутии раскрыта загадка не замерзающего в минус 40 ручья

В Центральной Якутии жители Хангаласского улуса недавно обнаружили уникальное явление — не замёрзший в 40-градусные морозы ручей. Учёные отправились туда, осмотрели местность и взяли пробы воды. Оказалось, вода прорвалась из расположенного неподалёку озера. В ней много органических веществ и минералов. Об этом рассказал старший научный сотрудник лаборатории подземных вод и геохимии криолитозоны Института мерзлотоведения Леонид Гагарин.

На момент осмотра, как пишет местное издание ЯСИА, исследователи не застали бурного потока воды, он уже оказался под слоем льда толщиной несколько сантиметров. Но визуальное обследование долины притока реки, по которой бежал ручей, позволило обнаружить следы недавнего мощного водного потока. А вокруг учёные заметили интересное явление: насыщенная органическим материалом бурлящая вода вспенивалась и замерзала, образуя фигуры в виде сталагмитов.

Сталагмиты на месте ручья в Якутии. Фото © ЯСИА

Местные жители рассказали учёным, что на днях там произошёл спуск одного из озёр. Исследователи пришли к выводу, что в водной среде озера, возможно, создалось избыточное гидростатическое давление. Именно поэтому случился прорыв.

Якутяне обнаружили незамерзающий ручей. Фото © ЯСИА

"Во-первых, в эти лето и осень выпало много дождей, больше многолетней нормы, повысив уровень воды в озере. Во-вторых, с наступлением холодов начался ледостав, а большое количество снега, также превышающее норму для этого времени года, повысило давление воды в озере", — рассказал изданию Гагарин.

Сошедшее озеро в Якутии. Фото © ЯСИА

Несмотря на 40-градусные морозы, мощный поток воды с большой скоростью устремился вниз по естественному уклону рельефа. Позднее учёным удалось проследить траекторию его движения. От места спуска озера до реки Лены ручей протёк около пяти километров. Ну а результаты химического анализа проб воды из озера и ручья показали схожий состав.