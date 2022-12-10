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10 декабря, 02:09

Чак Норрис за шерифа: В новой игре собрали кинозвёзд из девяностых

Опубликован геймплей игры Crime Boss: Rockay City с Чаком Норрисом

Компании Ingame Studios и 505 Games анонсировали кооперативный онлайновый боевик Crime Boss: Rockay City с участием звёзд. Вслед за анонсом разработчики представили запись реального игрового процесса. В шестиминутном видео показали одну из миссий.

В ней четвёрка игроков пробирается в здание через крышу, используя заранее сделанные тайники, готовит пути отхода и затем вступает в противостояние с охраной и спецназовцами. Указания по радиосвязи им отдаются голосом Дэнни Гловера. Чак Норрис играет шерифа по фамилии Норрис. В сюжетной кампании также заняты Майкл Мэдсен, Ким Бейсингер, Дэмион Пуатье, Дэнни Трехо, Майкл Рукер, Ванилла Айс.

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Обложка ©

YouTube-канал PlayStation

Арина Родионова

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