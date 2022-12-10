Горячая хорватская модель добила бразильцев "танцем голубя"

Завоевавшая уже всемирную славу хорватская модель Ивана Кнолль исполнила так называемый танец голубя в честь победы сборной команды своей страны над футболистами из Бразилии в матче четвертьфинала ЧМ в Катаре. Горячим видео она поделилась в соцсетях.

Сама идея "танца голубя" принадлежит "пентакампеонам" (национальной сборной Бразилии). Похожие движения футболисты этой команды выполняли, ликуя по поводу забитых голов в ворота сборной Южной Кореи в одной восьмой финала.

Этот танец, видимо, стал чем-то вроде насмешки, ведь ранее сборная Хорватии обыграла команду Бразилии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча завершилась со счётом 4:2, победителя удалось определить по итогам послематчевых пенальти. Матч проходил на стадионе "Эдьюкейшн сити" в Эр-Райяне. Основное время и два дополнительных тайма завершились со счётом 1:1. В команде бразильцев мяч в ворота противника отправил Неймар (105-я минута), а в составе хорватской сборной — Бруно Петкович (117-я минута).



