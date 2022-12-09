Хорватия стала первым полуфиналистом ЧМ в Катаре

Сборная Хорватии обыграла команду Бразилии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча завершилась со счётом 4:2, победителя удалось определить по итогам послематчевых пенальти. Матч проходил на стадионе "Эдьюкейшн сити" в Эр-Райяне.

Основное время и два дополнительных тайма завершились со счётом 1:1. В команде бразильцев мяч в ворота противника отправил Неймар (105-я минута), а в составе хорватской сборной — Бруно Петкович (117-я).

Теперь национальной команде Хорватии предстоит встретиться с победителем матча между Нидерландами и Аргентиной. Полуфинал состоится 13 декабря.