Байден запретил россиянину Буту возвращаться в Штаты

"Виктор Бут не должен возвращаться в США после своего добровольного или вынужденного перемещения из страны", — указано в опубликованном документе.

Также в указе говорится, что Буту запрещается извлекать финансовую прибыль за публикацию и распространение в какой-либо форме деталей о своём деле и освобождении. В случае нарушения условий помилование может быть отменено. Соответствующий указ Байден подписал ещё 2 декабря.