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Регион
Опубликовано 9 декабря 2022, 20:39
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Байден запретил россиянину Буту возвращаться в Штаты

Минюст опубликовал указ о помиловании Бута, включающий запрет на возвращение в США

Министерство юстиции США опубликовало указ президента страны Джо Байдена о помиловании россиянина Виктора Бута. Согласно данному документу, нашему соотечественнику запрещено возвращаться в Штаты.

"Виктор Бут не должен возвращаться в США после своего добровольного или вынужденного перемещения из страны", — указано в опубликованном документе.

Также в указе говорится, что Буту запрещается извлекать финансовую прибыль за публикацию и распространение в какой-либо форме деталей о своём деле и освобождении. В случае нарушения условий помилование может быть отменено. Соответствующий указ Байден подписал ещё 2 декабря.

Путин рассказал, как проходили переговоры по обмену Бута
Путин рассказал, как проходили переговоры по обмену Бута

Напомним, накануне, 8 декабря, американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осуждённую в РФ за хранение наркотиков, обменяли на россиянина Виктора Бута. Президент США Джо Байден поговорил с американкой по телефону, после чего заявил, что она возвращается домой, а переговоры с российской стороной назвал напряжёнными. Также стало известно, что обоих обменянных помиловали перед освобождением.

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ТАСС / ЦОС ФСБ РФ

Наталья Исакова
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