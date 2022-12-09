Байден запретил россиянину Буту возвращаться в Штаты
Минюст опубликовал указ о помиловании Бута, включающий запрет на возвращение в США
Министерство юстиции США опубликовало указ президента страны Джо Байдена о помиловании россиянина Виктора Бута. Согласно данному документу, нашему соотечественнику запрещено возвращаться в Штаты.
"Виктор Бут не должен возвращаться в США после своего добровольного или вынужденного перемещения из страны", — указано в опубликованном документе.
Также в указе говорится, что Буту запрещается извлекать финансовую прибыль за публикацию и распространение в какой-либо форме деталей о своём деле и освобождении. В случае нарушения условий помилование может быть отменено. Соответствующий указ Байден подписал ещё 2 декабря.
Напомним, накануне, 8 декабря, американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осуждённую в РФ за хранение наркотиков, обменяли на россиянина Виктора Бута. Президент США Джо Байден поговорил с американкой по телефону, после чего заявил, что она возвращается домой, а переговоры с российской стороной назвал напряжёнными. Также стало известно, что обоих обменянных помиловали перед освобождением.
ТАСС / ЦОС ФСБ РФ