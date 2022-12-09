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9 декабря, 17:11

Врач объяснила, почему худеющим к Новому году лучше не считать калории

Врач Малиновская посоветовала худеющим к Новому году думать не о калориях, а о качестве еды

Для того чтобы сбросить лишние килограммы к Новому году, надо качественно питаться, а не подсчитывать калории и не сидеть на строгих диетах. Об этом в беседе с изданием "Вести Подмосковья" рассказала заведующая отделением восстановительного лечения Видновской больницы Светлана Малиновская.

Главная опасность диет, по словам медика, заключается в однообразном меню, ведь кефир и гречка могут довести организм человека до жёсткого стресса. При похудении лучше разнообразить рацион лёгкой и вкусной пищей. Так, специалист рекомендует избегать жареных блюд, отдавая предпочтение варёной или запечённой еде. Малиновская также советует не исключать полностью вкусные блюда, так как это может привести к срывам.

"Ограничения во вкусной еде приведут к тому, что на празднике вы дорвётесь до новогоднего стола с калорийными блюдами и переедите. А проблемы с ЖКТ — не лучшее завершение праздника", — резюмировала врач.

Врач раскрыл секрет похудения без разгрузочных дней

Врач раскрыл секрет похудения без разгрузочных дней

Ранее терапевт Елена Тихомирова объяснила, почему строгие диеты не работают. По словам врача, оптимальным вариантом похудения является стандартная диета, в рамках которой суточная калорийность рациона для женщины должна составлять 1200 ккал, а для мужчины — 1400–1600 ккал.

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Shutterstock

Наталья Исакова

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