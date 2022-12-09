Врач объяснила, почему худеющим к Новому году лучше не считать калории

Для того чтобы сбросить лишние килограммы к Новому году, надо качественно питаться, а не подсчитывать калории и не сидеть на строгих диетах. Об этом в беседе с изданием "Вести Подмосковья" рассказала заведующая отделением восстановительного лечения Видновской больницы Светлана Малиновская.

Главная опасность диет, по словам медика, заключается в однообразном меню, ведь кефир и гречка могут довести организм человека до жёсткого стресса. При похудении лучше разнообразить рацион лёгкой и вкусной пищей. Так, специалист рекомендует избегать жареных блюд, отдавая предпочтение варёной или запечённой еде. Малиновская также советует не исключать полностью вкусные блюда, так как это может привести к срывам.

"Ограничения во вкусной еде приведут к тому, что на празднике вы дорвётесь до новогоднего стола с калорийными блюдами и переедите. А проблемы с ЖКТ — не лучшее завершение праздника", — резюмировала врач.