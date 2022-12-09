Замучила бессонница?: Дизайнер назвала 5 вещей, которым не место в вашей спальне

За свою практику Эльмира Сапаева смогла определить основные причины, почему люди порой не могут нормально восстанавливать силы и отдыхать в спальне. Нет, Эльмира не психолог, она дизайнер. Как оказалось, опасность не выспаться, оказаться наутро разбитым и вялым исходит именно от предметов интерьера. Возможно, вы и не подозревали, что именно они виноваты в вашей бессоннице. Каким вещам не место в спальне?

Старые и неудобные подушки

Залог крепкого и здорового сна — правильная подушка. Фото © Freepik

Эльмира Сапаева уверена, что залог крепкого и здорового сна, так необходимого для современного человека в условиях бесконечного стресса, — в подушке. Как давно вы меняли свою? Наполнитель уже скомкался, да и общий вид оставляет желать лучшего? Кажется, пришло время побаловать себя новой подушкой. Можете попробовать специальную — ортопедическую. Она всегда держит форму и помогает снизить нагрузку на шею во время сна. Либо купите любую другую по вкусу и пожеланиям. Важно, чтобы сон на ней был не только приятным, но и полезным.

Лампы и ночники с холодным светом

Ещё одна вещь, от которой следует избавиться как можно скорее, — бра и лампы с холодным светом. Синие и белые оттенки не только возбуждают нервную систему, мешая человеку расслабиться, но и создают атмосферу стерильности. Лучшим вариантом, по мнению эксперта, станет замена лампочек или светильников на те, что светят тёплым жёлтым. Такой свет как раз создаст атмосферу уюта, и подготовиться ко сну будет легче.

Искусственные растения

В спальне нет места искусственным растениям, лучше заменить их настоящими. Фото © Freepik

Тем, кто не умеет следить за живыми растениями, их искусственные копии кажутся отличной альтернативой. С одной стороны, так и есть: цветы никогда не вянут, не теряют форму и не требуют особого внимания. С другой стороны, ухаживать за таким элементом декора не так уж легко, как кажется. Например, чтобы вытереть пыль, придётся пройтись тряпкой по каждому лепестку отдельно. Эльмира Сапаева также считает, что подобным "украшениям" в спальне не место. Глаз от них быстро устаёт, да и пользы нет. Всё-таки лучше выбрать живые растения, например те, что исцеляют.

Слишком много элементов декора

Опасен и так называемый "перегруз" декором в спальне. Снова и снова вы пробегаетесь взглядом по предметам, а мозг не перестаёт активно работать. О каком отдыхе в такой агрессивной обстановке может идти речь? Любой декор в спальне — пылесборник, как считает дизайнер. Стоит ограничить страсть захламлять тумбочки около кровати статуэтками, картинами, горшками с цветами или мягкими игрушками. Чтобы получить место спокойствия и восстановления сил, важно освободить пространство вокруг и избавиться от лишних предметов.

Неправильно выбранный матрас

Немаловажную роль в постоянной усталости играет и неправильно подобранный матрас. Фото © Freepik